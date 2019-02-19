Лавров: США намерены расколоть Сирию

19.02.2019 22:53



Сергей Лавров, занимающий пост министра иностранных дел России, сообщил, что очевидным становится тот факт, что США нацелена на "раскол" Сирии, с сопутствующим созданием одного или нескольких небольших и подконтрольных Америке государств, сообщает "ТАСС". На текущий момент, буквально «в открытую», ведется спонсирование восточного побережья Сирии, а единственным иностранным спонсором является США. Этот факт позволяет предположить, что США пытаются создать некое квазигосударство, которое будет обособлено от Сирии и ее законного правительства.