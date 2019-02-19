74% банков оказались не готовы к кибератакам

19.02.2019 21:45



По статистическим данным за 2018 год, порядка 74% банковских организаций не смогли противопоставить хакерам сколько-нибудь серьезных защитных систем и механизмов, сообщает «rspectr.com». Более 60% атакованных хакерами банков не имеют системы централизованного управления своей корпоративной сетью. Кроме того, после обнаружения «взлома», порядка 4 часов затрачивалось на согласование ответных мер и действий. В частных случаях на согласование всех уровней управления уходило до 12 часов.