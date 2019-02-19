В Молдавию не пустили съемочные группы телеканалов НТВ и «Россия 1»

19.02.2019 20:55



Съемочные группы телеканалов «НТВ» и «Россия-1» не смогли провести запланированную рабочую встречу с игорем Додоном, являющимся президентом Молдавии, поскольку их просто-напросто не пустили в страну, сообщает «RT». О подобном запрете сообщил официальный представитель администрации президента Молдавии. За подобным запретом стоят власти Молдавии, о чем поспешили сообщить в администрации Игоря Додона, подчеркнув, что они, также, как и представители российских новостных каналов, возмущены подобным фактом ограничения доступа журналистов к важной и общемировой политической информации.