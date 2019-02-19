Россия сняла ограничения на ввоз мяса птицы из 15 стран ЕС

19.02.2019 20:44



Согласно решению Россельхознадзора, начиная с 19 февраля будут сняты ограничения на импорт мяса птицы из ряда стран Евросоюза, сообщают «РИА новости». Данные ограничения были введены по причине эпидемии птичьего гриппа, «шествующего» по Европе. Кроме того будут сняты ограничения по импорту птичьего корма и оборудования, каким-либо образом связанным с выращиванием, производством и переработкой птицы.