Роскачество назвало лучшие российские вина

19.02.2019 20:00



«Винный гид России», содержащий на своих страницах информацию о лучших сортах красных, розовых, белых и игристых вин, произведенных в России, был составлен и опубликован Роскачеством, сообщает «Коммерсантъ». Было «протестировано» более трех сотен различных вин, а лучшие образцы попали в «список». Эксперты отметили, что подавляющее большинство рассмотренных сортов качественно превышают требования российских ГОСТов. Одними из лидирующих компаний, производящих отечественные вина, стали: «Абрау-Дюрсо», «Фанагория» , «Alma Valley» и «Высокий берег».