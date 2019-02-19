Эволюция пылесоса: от раздувающего пыль до собирающего робота

19.02.2019 17:24



Какое полезнейшее устройство! Согласитесь. Ведь пылесос, к которому мы все привыкли, изменил нашу жизнь к лучшему, освободив от тяжелой рутинной работы и подняв качество домашней уборки на совершенно новый уровень!

Какими они были…

Самый первый пылесос появился в конце XIX века и выглядел он, как огромное чудовище на колесах. Справиться с таким монстром могли только двое взрослых мужчин - один должен был раздувать меха, а другой перетаскивать шланг. Такую конструкцию сложно было назвать пылесосом, так как устройство не собирало пыль, а раздувало по всему помещению! Смешно? Сегодня да. А в то время это уже было достижением.

Следующая модель пылесоса появилась в 1901 году. Она также была внушительных размеров, работала на бензине и была оснащена вакуумным насосом с фильтром. Пылесос так шумел и пах бензином, что его оставляли на улице, а в окно подавали только шланг.



Пылесос: "Фырчащий Билли". Изначально работал на нефтяном двигателе. Устройство перевозили на лошадиной повозке, а чистку осуществляли через окно с помощью длинного шланга.

Настоящая эволюция пылесосов началась с изобретением электродвигателей. Устройства сразу уменьшились в размерах, а уровень шума резко снизился. Так в 1908 году был создан пылесос, весивший всего 20 кг. Он обладал пылесборником из марли и ручкой со шваброй на конце.

Прорыв в пылесосостроении совершил Аксель Веннер-Грен – основатель шведской компании Electrolux.



Аксель Веннер-Грен

Он придумал замену громоздкого вакуумного насоса на вентилятор. Вес устройства стразу уменьшился на 14 кг. Поистине народным стал пылесос Model V, выпущенный в 1921 году.



Пылесос Model V, 1921 г.

Все последующие модификации были просто копированием этого устройства, вплоть до конца XX века.

А что сегодня?

XXI век характерен подъемом производства бытовой техники. Это касается и пылесосов. Появилось огромное количество разновидностей:

Пылесосы с водяным фильтром . В таких моделях пыль задерживается не в мешке, а смешивается с водой и больше не попадает в воздух.

. В таких моделях пыль задерживается не в мешке, а смешивается с водой и больше не попадает в воздух. Машины-пылесосы. Используются в гостиницах, аэропортах, на вокзалах. Это большие машины, передвигающиеся на колесиках. Они созданы для уборки больших помещений.

Используются в гостиницах, аэропортах, на вокзалах. Это большие машины, передвигающиеся на колесиках. Они созданы для уборки больших помещений. Автомобильные пылесосы. Это просто незаменимое устройство для автовладельца. Компактный пылесос способен превосходно очистить салон автомобиля за 20-30 минут. В мощности такие устройства немного уступают домашним аналогам.

Это просто незаменимое устройство для автовладельца. Компактный пылесос способен превосходно очистить салон автомобиля за 20-30 минут. В мощности такие устройства немного уступают домашним аналогам. Промышленные модели. Применяются при сверлении отверстий в стенах, где летит много пыли и грязи. Это мощные устройства, снабженные большими пылесборниками.

Применяются при сверлении отверстий в стенах, где летит много пыли и грязи. Это мощные устройства, снабженные большими пылесборниками. Бытовые модели. В этом сегменте пылесосов есть где разгуляться дизайнерам. Создано неимоверное количество моделей, отличающихся формой, размером, цветом и другими параметрами. Домашние пылесосы компактны, эффективны и справляются со своими функциями на отлично.



Пылесос Saturnas («Сатурн») Вильнюсский завод электросварочного оборудования, 1967 год

Развитие технологий происходит постоянно. Совершенствуются механизмы работы пылесоса, подбирается идеальная форма, изучаются способы экономии электричества.

Прогресс последних десятилетий

В последнее время пылесосы используются практически во всех сферах жизнедеятельности человека.

Пылесосы-роботы способны самостоятельно выполнять уборку. Их даже не нужно включать, достаточно запрограммировать время. Выглядят такие устройства, как объемные диски, плавно передвигающиеся по горизонтальной поверхности.

В космосе на МКС тоже пользуются пылесосами. Они незаменимы, когда нужно собрать мелкие фрагменты, которые разлетаются.

Даже при выполнении операции маникюра, некоторые мастера используют небольшой пылесос для сбора остатков опиленных ногтей и старого лака.

Пылесос – гениальное изобретение, без которого трудно представить современную жизнь. Понять это в полной мере можно тогда, когда эта штуковина сломается.

Устройство продолжает изменяться и совершенствоваться. Интересно, каким пылесос будет через 200 лет…