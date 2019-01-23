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Этот 6-летний мальчик стал самым популярным парикмахером в Китае

23.01.2019 17:43
Этот 6-летний мальчик стал самым популярным парикмахером в Китае

Мальчик из провинции Сычуань на юго-западе Китая поразил своими удивительными способностями тысячи клиентов и приобрел более миллиона подписчиков в социальных сетях за выдающиеся способности в укладке волос.

Цзяну Хунци всего 6 лет, но он уже с 4 лет помогает в салоне красоты своим родителям в Суйнине (провинция Сычуань, КНР). Сначала малышу помогали взрослые, но за два года он овладел необходимыми навыками, что позволило ему предоставить свои собственные услуги.

6-летний парикмахер КНР

Родители мальчика поделились забавным видео на Kuaishou (социальные сети в Китае), где он собрал более 1,5 миллионов подписчиков. Способность Цзяна легко и точно маневрировать различными прическами впечатлила клиентов и зрителей. Он необычайно ловко обращается с ножницами, бритвами, расческами, щетками и фенами. Кроме того, он может подстричь и уложить свои волосы! Излишне говорить, что Цзян стал парикмахером для своих лет. Пользователи сети высоко оценивают опыт мальчика и выражают желание попасть в его список клиентов.

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