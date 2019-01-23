Этот 6-летний мальчик стал самым популярным парикмахером в Китае

23.01.2019 17:43



Мальчик из провинции Сычуань на юго-западе Китая поразил своими удивительными способностями тысячи клиентов и приобрел более миллиона подписчиков в социальных сетях за выдающиеся способности в укладке волос.

Цзяну Хунци всего 6 лет, но он уже с 4 лет помогает в салоне красоты своим родителям в Суйнине (провинция Сычуань, КНР). Сначала малышу помогали взрослые, но за два года он овладел необходимыми навыками, что позволило ему предоставить свои собственные услуги.

Родители мальчика поделились забавным видео на Kuaishou (социальные сети в Китае), где он собрал более 1,5 миллионов подписчиков. Способность Цзяна легко и точно маневрировать различными прическами впечатлила клиентов и зрителей. Он необычайно ловко обращается с ножницами, бритвами, расческами, щетками и фенами. Кроме того, он может подстричь и уложить свои волосы! Излишне говорить, что Цзян стал парикмахером для своих лет. Пользователи сети высоко оценивают опыт мальчика и выражают желание попасть в его список клиентов.