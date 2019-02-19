В Совете Федерации предложили закрывать супермаркеты по выходным

19.02.2019 16:10



Член комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре Совета Федерации Алексей Кондратьев выступил с предложением запретить работу крупных супермаркетов по выходным дням. Он ссылается на зарубежный опыт и предлагает поступить по аналогии с позицией Германии, где крупные супермаркеты закрываются в пятницу вечером, а открываются только в понедельник утром, пишет Агентство городских новостей Москва. При этом маленькие магазинчики, работают все время.