Объем несанкционированных операций по картам увеличился почти в полтора раза

19.02.2019 15:49



В 2018 году объем несанкционированных операций по банковским картам составил более 1,38 млрд рублей. Этот показатель на 44% превышает показатель 2017 года. Такие данные предоставил Центральный банк РФ. Вместе с тем, число несанкционированных транзакций по картам достигло 417 тысяч, что почти на треть превышает показатель 2017 года. Такой рост хищений регулятор связывает с увеличением количества платежей с использованием банковских карт, пишет РБК.