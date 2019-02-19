Минтранс разрешил посадку в самолет без бумажного посадочного талона

19.02.2019 15:01



Минтранс разрешил пассажирам, которые регистрируются на рейсы онлайн, проходить в чистую зону российских аэропортов по электронному посадочному талону, который пассажир получает во время регистрации. В ведомстве выпустили соответствующий приказ, который вступит в действие 25 февраля. Тем не менее, данной услугой смогут воспользоваться только пассажиры тех аэропортов, которые имеют специальную электронную систему досмотра и сканирования штрихкодов. Также, воздушные гавани обязаны будут информировать пассажиров о предоставлении данной услуги, пишет РИА Новости.