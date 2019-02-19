ФАС объяснила рост цен на продукты

19.02.2019 14:39



Федеральная антимонопольная служба объяснила, почему растут цены на продукты. Так, по словам заместителя главы ФАС Андрея Цыганова, цены на продукты должны расти из-за того, что производителям необходимо получать адекватную прибыль, что позволит им вкладываться в развитие производства. Цыганов подчеркнул, что это абсолютно нормальная ситуация для рыночной экономики и покупатели должны это понимать, пишет РИА Новости.