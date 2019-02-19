Российским военным запретили публиковать данные о службе

19.02.2019 12:31



В ГД принят закон, который запрещает военнослужащим РФ публиковать в СМИ и в интернете сообщения и информацию, связанную с их службой. Как отметили авторы данной инициативы, российские военные – это область для повышенного интереса зарубежных спецслужб, а также террористов и экстремистских объединений.

Согласно закону, военным запрещено публиковать информацию, включая фото, видео, а также локационные данные о себе и других военнослужащих. Аналогичный запрет будет введен и для призывников. Также будет запрещено носить с собой всевозможные гаджеты, которые через интернет могут передавать любые изображения, видео и данные геолокации.