На Дональда Трампа подали в суд 16 штатов США

19.02.2019 09:54



На администрацию президента США Дональда Трампа подали в суд целая коалиция, состоящая из шестнадцати штатов США, передает Газета.ру со ссылкой на The New York Times. Издание ссылается на судебные документы соответствующего содержания. Сообщается, что поводом для обращения в суд стала декларация о чрезвычайном положении – именно ее Дональд Трамп запланировал использовать чтобы получить восемь миллиардов долларов для реализации проекта по стене на границе между США и Мексикой.