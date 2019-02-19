19.02.2019 10:36



Западные и европейские СМИ продолжают делать прогнозы относительно взаимоотношений между странами и континентами. Так, журналисты из Франции Сильви Кауфманн и Томас Видер считают, что между США и Европой усиливается раскол – статья с соответствующим содержанием была опубликована в Le Monde. Авторы считают, что существующие разногласия стали еще более очевидны по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, европейцы выразили свое недовольство относительно решения США выйти из ядерной сделки с Тегераном.