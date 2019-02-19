Украина призывает отменить показ фильма «Т-34» в США

19.02.2019 08:32



Украинское посольство в США решило повлиять на репертуар кинотеатров в США, обратившись к ним с соответствующим заявлением через Facebook. Главный посыл – запретить показ российского фильма «Т-34». Как считают украинские дипломаты, этот фильм показывает и «популяризирует» российскую агрессию, жертвой которой оказалась и Украина.

В социальных сетях уже посмеялись над этой выходкой украинцев, отметив, что к американцам они будут обращаться даже тогда, когда «Путин подарит кому-нибудь щенка или котенка».