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Украина призывает отменить показ фильма «Т-34» в США

19.02.2019 08:32
Украина призывает отменить показ фильма «Т-34» в США

Украинское посольство в США решило повлиять на репертуар кинотеатров в США, обратившись к ним с соответствующим заявлением через Facebook. Главный посыл – запретить показ российского фильма «Т-34». Как считают украинские дипломаты, этот фильм показывает и «популяризирует» российскую агрессию, жертвой которой оказалась и Украина.

В социальных сетях уже посмеялись над этой выходкой украинцев, отметив, что к американцам они будут обращаться даже тогда, когда «Путин подарит кому-нибудь щенка или котенка».

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