Как «путешественники во времени» наблюдали за Первой мировой войной

19.02.2019 03:17



Случай с Агнес Уайтленд, пожалуй, один из самых необычных в истории уфологии. Инцидент произошел в небольшом городке Алдебург (округ Суффолк, Великобритания) в годы Первой мировой войны (1914-1918). Все случилось в тот момент, когда Агнес вышла на балкон своего дома. Неожиданно женщина увидела в воздухе круглую платформу, диаметр которой был около 3,5 метров, а толщина - 30 см.

Буквально несколько метров отделяло Агнес от объекта. На своеобразном «перроне» находилось от 8 до 12 человек, которые стояли по краям платформы. Незнакомцы были одеты в одинаковую синего цвета форму. На голове каждого из них была шляпа. Они были похожи на военных. Что касается униформы незнакомцев, она казалась намного более современной, чем обычная военная форма тех лет.

Позже Агнес рассказала, что платформа зависла на высоте 9 м над землей и не издавала никакого звука. Не было никаких веревок, канатов либо проводов, объясняющих то, каким образом объект оказался так высоко в воздухе. Двигателя тоже не было видно. Однако женщина заметила, что на коленях у одного из мужчин был расположен некий железный механический предмет. Несколько минут незнакомцы просто следили за тем, что происходило на улицах города, а потом исчезли.

Информация, полученная по столь необычному факту, была изучена несколькими экспертами

Так исследователь Чарльз Гроув опросил авиационного эксперта Чарльза Гиббса-Смита на предмет того, возможно ли, чтобы объект, наблюдаемый очевидцем, был платформой или кабиной наблюдения, подвешенной на немецком Цеппелине. Сам дирижабль мог оставаться выше облаков и был не виден с земли.

Но, по словам авиаэксперта, данные устройства имели очень небольшую «кабину» наблюдения и обычно в ней был только один человек.

В тоже время другой эксперт в области аэронавтики, австралийский историк Бретт Холман, заявил: «Я знаю об этом инциденте, но у меня нет объяснения этому. Это определенно не была смотровая будка, свисающая с Цеппелина».

Тем не менее, некоторые исследователи допустили возможность того, что это был неизвестный немецкий прототип.

По мнению специалистов паранормальных явлений, «джентльмены», которых увидела Агнес, специально перенеслись из будущего во времена военных лет, желая наблюдать за землянами и быть непосредственными свидетелями Первой мировой войны. Агнес Уайтленд всю жизнь настаивала на том, что этот необычный факт присутствовал в ее биографии.

Агнес Уайтленд с дочерью, начало XX века