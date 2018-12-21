Загадки XX века: кем был человек из Тауреда

21.12.2018 02:57



Эта загадочная история продолжает оставаться тайной для многих людей на планете, в силу того что реальные факты так и не были окончательно выяснены из-за отсутствия официальных показаний главных героев этой истории.

Появление незнакомца

Все началось в токийском международном аэропорту в Японии.

В один из знойных летних дней 1954 года в аэропорту Ханэда появился необычный пассажир, прибывший на самолете из Европы.

Все пассажиры этого рейса, должны были пройти таможенный осмотр. Среди группы людей заметно выделялся высокий человек средних лет, одетый в строгий костюм. Когда, наконец, подошла очередь незнакомца, он объяснил сотрудникам аэропорта, что находится в командировке в Японии и что это уже третья его поездка.

«Вы откуда?»

Все было нормально, пока инспекторы службы безопасности не поинтересовались у мужчины, откуда он прибыл. На что незнакомец ответил: «Из страны Тауред». По словам мужчины, эта страна, расположена между Францией и Испанией. В этот момент сотрудники аэропорта стали обмениваться озадаченными взглядами и не случайно, поскольку они никогда не слышали о стране с аналогичным названием. Такого государства не существовало.

Таможенники начали проверять паспорт иностранца на предмет «подделки», но в документе действительно была указана страна выдавшая паспорт -Тауред.

Тщательно проверив внутренние страницы паспорта, сотрудники аэропорта заметили, что этот человек ранее использовал его для других поездок по всей Европе. Они также увидели въездные штампы различных стран, свидетельствующие о достоверности документа, представленного этим человеком.

Кроме того, инспекторы заметили и японские таможенные штампы, свидетельствующие о поездках в Японию. У незнакомца также были подлинные денежные знаки различных стран, которые подтверждали достоверность предоставленной информации. Таинственный путешественник владел японским и несколькими другими языками, а его родным языком был французский.

Разбирательство

Для проведения дальнейших проверок мужчину перевели в комнату для допросов, а его паспорт перешел в руки более опытных инспекторов. Иностранца попросили представить другие документы, удостоверяющие личность. Путешественник, желая чтобы эта заминка быстрее была разрешена, предоставил все имеющиеся у него документы, подтверждающие личность, но тайна сгущалась.

Удостоверение личности, водительские права и все остальные документы также были выданы Республикой Тауред. Незнакомец не мог понять, почему его задерживают. Он выразил удивление, заметив, что никаких проблем ранее не возникало во время его бесчисленных поездок.

В какой-то момент инспекторы попросили мужчину указать на карте, где находится Тауред и он с удивлением сообщил, что Тауред находится между Францией и Испанией и существует уже 1000 лет!

Чиновники настаивали на своем, они попросили путешественника указать на карте точную точку, где находится Тауред. Незнакомец посмотрел на карту и заявил, что она полностью неправильная, но указал пальцем на Андорру.

Инспектора объяснили незнакомцу, что страны под названием Тауред в действительности никогда не существовало. На что путешественник ответил, как в таком случае он мог совершить все эти бесчисленные поездки.

После нескольких часов допроса были получены результаты проверок паспорта, которые подтвердили подлинность документа.

Но главная загадка так и осталась неразгаданной: что за страна Тауред и где она находится?

Японцы решили позвонить в компанию, в которую этот человек направлялся, но там сообщили, что никогда не слышали ни об этом человеке, ни о компании, которую он представлял. В этот момент незнакомец предложил представителям властей позвонить в отель, где он забронировал номер для своего пребывания, но отель не подтвердил забронированного номера на его имя, пишет it.sputniknews.com.

Задержание

Японцы вынуждены были обратиться в полицию, следуя протоколу о путешественниках неизвестного происхождения.

Мужчину заперли в номере отеля, который был расположен неподалеку. Путешественник, не сопротивляясь, последовал за полицейскими и попросил таблетку от головной боли. Чтобы подозрительный субъект не сбежал, у его номера поставили двух вооруженных охранников.

Исчезновение

На следующее утро стало известно, что незнакомец просто исчез.

Сотрудники полиции, пообщавшись со служащими отеля, выяснили, что мужчина не покидал номер, они также сообщили, что не слышали какого-либо шума внутри. Единственным выходом было окно, которое предварительно закрыли, чтобы «заключенный» не сбежал.

В номере не нашли никаких личных вещей путешественника. Кроме того, его документы, тоже бесследно исчезли.

Тайна осталась

Так и не удалось выяснить, откуда взялся человек из страны Тауред, и куда и каким образом он исчез. Скептики заявили, что поскольку документальных подтверждений не осталось, такого человека на самом деле не было. Наиболее распространенная версия говорит о том, что человек из Тауреда случайно попал к нам из параллельного измерения.