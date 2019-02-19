МИД назвал неприемлемой блокировку связанных с RT страниц в соцсетях

19.02.2019 00:07



Согласно заявлению Министерства иностранных дел России, блокировка администрацией социальной сети «Facebook» одного из сообществ, связанных с деятельность телеканала «Russia Today» (RT) является прямым нарушением свободы слова и самовыражения, сообщает «Российская газета». МИД России подчеркнул, что «безосновательная и принципиальная блокировка информационных каналов, чье видение различается с официальной точкой зрения Вашингтона» является ничем иным, как прямым политическим давлением. Внешнеполитическое ведомство России ожидает ранее запрошенного ответа ОБСЕ, касательно озвученной ситуации.