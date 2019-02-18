Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены

18.02.2019 23:56



Ракеты отечественного зенитно-ракетного комплекса С-400, изготовленные и предназначавшиеся для Китая, были уничтожены в результате сильного шторма, сообщает «Коммерсантъ». Судно, использовавшееся для перевозки снарядов, попало в шторм, итогом которого стала серьезная авария. Ракеты пришлось уничтожить на месте. В настоящее время изготавливается дополнительная партия, взамен уничтоженной, поскольку Пекин по-прежнему ожидает свой военный заказ.