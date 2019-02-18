Медведев поручил увеличить объемы строительства цементобетонных дорог

18.02.2019 23:26



Согласно поручению Дмитрия Медведева, являющегося премьер-министром России, в срок до 27 марта текущего года должны быть представлены предложения, содержащие наиболее эффективные способы повышения объемов строительства цементобетонных дорог, сообщают «РИА новости». В добавок, ряду ведомств поручено в срок до 15 мая нынешнего года разработать комплекс стимулирующих спрос мер, которые должны быть направлены на коммунальную и строительно-дорожную технику. Отдельным распоряжением инициирована разработка комплекса мер по предпочтению в отрасли госзакупок услуг у тех компаний, которые осуществляют свои работы при использовании отечественной строительно-дорожной техники.