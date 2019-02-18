Минфин хочет устанавливать минимальные цены на алкоголь

18.02.2019 22:35



Министерство финансов Российской Федерации стремится получить полномочия по установлению минимальных цен на все напитки, содержащие алкоголь, сообщает «Коммерсантъ». На текущий момент, минимальная цена устанавливается только на крепкие алкогольные напитки и вино. По мнению ведомства, данных мер недостаточно для борьбы с «теневым сектором» и «серой» стороной экономики. Кроме того, преследуется цель по поддержке политики по снижению употребления алкоголя. Соответствующий законопроект разработан и подготавливается ко внесению в Государственную думу России.