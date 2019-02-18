Минфин хочет устанавливать минимальные цены на алкоголь
Министерство финансов Российской Федерации стремится получить полномочия по установлению минимальных цен на все напитки, содержащие алкоголь, сообщает «Коммерсантъ». На текущий момент, минимальная цена устанавливается только на крепкие алкогольные напитки и вино. По мнению ведомства, данных мер недостаточно для борьбы с «теневым сектором» и «серой» стороной экономики. Кроме того, преследуется цель по поддержке политики по снижению употребления алкоголя. Соответствующий законопроект разработан и подготавливается ко внесению в Государственную думу России.
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