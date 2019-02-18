Великобритания нарастит в Арктике военное присутствие

18.02.2019 20:52



Власти Великобритании намерены начать наращивание военного присутствия в Арктике, что, по их мнению, необходимо для того, чтобы защитить НАТО с северного направления, сообщает ИА «REGNUM». Защищать НАТО планируется от вероятной агрессии со стороны России. В наличии у Британского военного руководства имеется разработанная программа совместных войсковых учений с норвежскими боевыми подразделениями, которая будет проводиться на протяжении десяти последующих лет. Итогом подобных полномасштабных учений длиной в десяток лет станет образование Британско-Норвежского войскового подразделения, численностью близкой к бригадной.