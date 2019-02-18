ОБСЕ призвала Киев допустить российских наблюдателей на выборы

18.02.2019 20:38



Мирослав Лайчак, являющийся министром иностранных дел Латвии и главой ОБСЕ, заявил, что нежелание украинского правительства допускать к выборам президента Украины независимых наблюдателей из России противоречит международным правилам и принципам стран-участниц ОБСЕ, сообщает «Novorosinform.org». Лайчак призвал власти Киева «отставить» свои взаимоотношения с Москвой на второй план и сосредоточиться на выборах, которые будут для Украины наиболее важными за все время существования «независимой Украины».