Жириновский обвинил Лазарева в антироссийской позиции по Крыму

18.02.2019 19:59



Скандально известный российский политик Владимир Жириновский, по совместительству являющийся главой партии «ЛДПР», выдвинул обвинения в адрес отечественного певца Сергея Лазарева, заявив, что артист придерживается антироссийских взглядов в вопросе Крымского полуострова, сообщают «РИА новости». Политик заявил, что Лазарев высказывался о том, что «Крым – это Украина», поэтому его необходимо «изгнать» из России. Кроме того, глава ЛДПР предложил возбудить несколько показательных уголовных делопроизводств против людей, высказывавших подобные антироссийские позиции.