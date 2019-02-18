Британские парламентарии обвинили Facebook в нарушении законов

18.02.2019 19:50



Всемирно известную социальную сеть из США обвинили в нарушении законов Великобритании, использовании приемов нечестной конкуренции, а также в продаже персональных данных своих пользователей, сообщает «РБК». Обвинения стали результатом выводов, к которому пришел Британский парламент, разбиравший это «дело» более года. Кроме того, парламентарии заявили о наличии «веских доказательств», о пособничестве компании «Facebook» иностранным государствам, что привело к оказанию существенного влияния на ход голосования по Brexit в 2016 году.