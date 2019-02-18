Ученые: омолодить мозг на 20 лет вполне реально

18.02.2019 18:57



Систематические аэробные нагрузки оказывают положительное влияние на когнитивные функции мозга и могут «омолодить» его. К такому выводу пришла группа исследователей во главе с экспертами из Университета Колумбия (Нью-Йорк, США).

Результаты, которые были получены учеными в ходе исследования можно применить не только к людям преклонного и среднего возраста, но и к молодым людям.

В исследовании участвовали более 130 добровольцев, возраст которых составил от 20 до 67 лет. Участники эксперимента должны были заниматься разными видами спорта 4 раза в неделю в течение полугода. По истечении 6 месяцев специалисты проанализировали, какое влияние оказали занятия спортом на их память, способность концентрироваться, планировать задачи, организовывать свою деятельность и контролировать поведение. Помимо этого, были приняты во внимание изменения, происходящие в структуре мозга испытуемых.

Результаты проведенных экспериментов показали, что когнитивные функции улучшились у 94 человек, которые выполняли весь план предложенных нагрузок. Как оказалось, более высокие показатели наблюдались среди тех, кто занимался аэробикой.

Автор исследования Jacob Stern заключил, что у участников эксперимента, которые прилежно выполняли упражнения согласно назначенной установке улучшились не только функциональные способности мозга, но и увеличилась толщина внешней области мозга.

У добровольцев среднего возраста (старше 40 лет) занимавшихся аэробикой, мозг стал моложе на 10 лет, а среди 60-летних - на 20 лет, отмечают исследователи.

Ученые планируют продолжить эксперимент, расширив возрастной диапазон добровольцев, пишет издание earth-chronicles.com.