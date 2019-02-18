С российского рынка могут исчезнуть бюджетные автомобили

18.02.2019 15:53



В связи с увеличением ставки НДС с 18 до 20%, практически все производители на российском рынке автомобилей подняли цены на свою продукцию. Не стали исключением и концерн "АвтоВАЗ" и Hyundai. Так, их бюджетные модели Lada Vesta и Hyundai Solaris преодолели отметку в один миллион рублей. Тем не менее, как заявляют эксперты, цены на автомобили будут продолжать расти. К концу года ожидается рост в среднем на 4-7%, пишет газета Известия.