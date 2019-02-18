В Кремле следят за делом фонда Baring Vostok

18.02.2019 15:19



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за уголовным делом, которые заведено против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Он подчеркнул, подобная ситуация может произойти в любой стране с любым предпринимателем, так как правоохранительные органы следят за исполнение законодательства стран, в том числе и России. Тем не менее, Калви нельзя считать виновным до тех пор, пока не будет вынесено решение суда по данному делу. Также Песков подчеркнул, что данный арест не скажется на инвестиционном климате России, пишет ТАСС.