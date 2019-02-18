Могерини рассказала о времени снятия санкций с России

18.02.2019 14:58



Глава европейской дипломатии Федерика Могерини рассказала о том, когда с России могут быть сняты санкционные ограничения, наложенные Европейским союзом. По ее словам, конечно, санкции не будут действовать вечно, ЕС накладывал на Россию санкции для того, чтобы оказать на нее давление в определенных ситуациях. Тем не менее, в настоящее время ЕС не видит положительных изменений в поведении России, чтобы можно было введенные санкционные ограничения снять. Могерини подчеркнула, что сейчас не подходящее время для снятия санкций с России, пишет РБК.