Новые нормы Евросоюза могут оставить «Северный поток-2» полупустым

18.02.2019 14:39



Новые нормы Газовой директивы Евросоюза могут оставить российский газопровод "Северный поток - 2" полупустым. Такая ситуация может произойти из-за того, что те поправки, которые по оценкам экспертов, будут приняты 20 февраля, предполагают согласие на выведение морского газопровода из-под нормативов Газовой директивы должны будут дать не только члены Европейской комиссии, но и члены специального комитета, в состав которого будут входить представители всех стран ЕС. Таким образом, процедура может затянуться затянуться на годы и стать труднопредсказуемой. В этой связи "Газпром" начал готовиться к строительству "Турецкого потока - 2", пишет Коммерсант.