Украинский министр призывает ужесточить санкции против России

18.02.2019 13:11



Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился с призывом к странам ЕС сделать еще более жесткими санкции против России, чтобы «остановить Москву». Соответствующее обращение он разместил в своем Facebook. Кроме этого, Климкин намекнул на последствия, которые могут наступить в результате реализации проекта «Северный поток — 2» для стран Европы. «Если Россия сама не остановится, то ее нужно остановить», — настаивает украинский министр.