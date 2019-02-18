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Взрывы в Донецке оказались атакой украинских беспилотников

18.02.2019 12:25
Взрывы в Донецке оказались атакой украинских беспилотников

Стало известно, из-за чего прогремели взрывы в самом центре Донецка. Выяснилось, что все три взрыва произошли в результате атаки беспилотников украинских силовиков. Об этом в разговоре с представителями СМИ сообщил представитель ДНР.

Напомним, что ранее сообщалось о трех взрывах в донецком квартале, где находится резиденция главы Донецкой республики, два из которых прогремели неподалеку от гостиницы, где проживают сотрудники миссии ОБСЕ.

В Донецке прогремело три взрыва
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