Взрывы в Донецке оказались атакой украинских беспилотников

18.02.2019 12:25



Стало известно, из-за чего прогремели взрывы в самом центре Донецка. Выяснилось, что все три взрыва произошли в результате атаки беспилотников украинских силовиков. Об этом в разговоре с представителями СМИ сообщил представитель ДНР.

Напомним, что ранее сообщалось о трех взрывах в донецком квартале, где находится резиденция главы Донецкой республики, два из которых прогремели неподалеку от гостиницы, где проживают сотрудники миссии ОБСЕ.