Многие до сих пор считают зеркало опасным предметом

18.02.2019 00:50



Для большинства современных людей зеркало – не более чем обыденный предмет повседневной жизни, используемый постоянно. Тем не менее, есть и те, кто глядя на свое отражение, задумывается, не скрывается ли опасность в «зеркальной глубине»?

Первым зеркалом для человека являлась обычная водная гладь. Затем у человечества появились отполированные металлические пластины, несколько позже – оловянная фольга, а еще позже изобрели технологию покрытия стекла тонким слоем металла.

Стеклянные зеркала стоили баснословно дорого и позволить себе их могли только весьма знатные особы.

Старинное зеркало

Зеркало во все времена использовалось в качестве важного магического атрибута для проведения различных обрядов, ритуалов, гаданий, поскольку считалось и считается до сих пор, что оно является своего рода порталом в потусторонние миры. Существует мнение, что зеркало способно вбирать в себя, накапливать и возвращать различного рода энергию, как положительную, так и отрицательную. Поэтому наиболее опасными считаются старые зеркала, особенно те, которые запечатлели сцены насилия или даже убийства.

В восточных странах зеркалу также приписывали способность отражать энергию. На внешней стороне дома, у входа вешали зеркало, если он находился рядом с оживленной дорогой, напротив тюрьмы или больницы.

Люди полагали, что блестящая поверхность будет отражать всю негативную энергетику таких мест.

В Италии на одежду маленьким детям пришивали миниатюрные зеркала для защиты от порчи, а на Руси их носили на шее в качестве оберегов.

Еще бытует мнение, что зеркала являются своего рода энергетическими вампирами и люди, долго находящиеся рядом с ними, чувствуют упадок сил, постоянную усталость, имеют различные проблемы со здоровьем и быстрее стареют. С этим связывают то, что женщины теряют свой цветущий вид раньше мужчин. Поэтому не рекомендуют располагать зеркала в спальне и других местах, где человек проводит много времени. К слову, те, кто называют себя магами, колдунами и экстрасенсами стараются не смотреться в них без надобности.

Некоторые верят, что зеркальная поверхность представляет собой тонкую грань между потусторонним миром и физическим и это хорошо подтверждает зеркальный коридор, который нередко применяется в гадании.

Один из способов гадания состоит в том, что если поставить зеркала друг напротив друга и всматриваться в них продолжительное время, можно узнать информацию о своей судьбе. Однако такое гадание считается одним из наиболее опасных, так как в магическом коридоре душа может заблудиться или встретить опасных потусторонних сущностей, способных проникнуть в наш мир и остаться в нем навсегда.

С давних времен люди наделяли зеркала мистическими особенностями. Их запрещали, опасались, к ним относились с предубеждением.

Сегодня существуют некоторые исследования, претендующие на подтверждение необычных свойств зеркальной поверхности. Например, эксперимент с «зеркалом Козырева» до сих пор не расставил все точки на "i", так как получено слишком много необъяснимых эффектов при работе с искривленной зеркальной поверхностью.

Заключение

Не смотря на существование такого «исторического шлейфа» с мистификацией зеркала, для многих оно является не более чем обычным предметом обихода. А ведь дело скорее не в самом предмете, а в тех ожиданиях с которыми мы к нему подходим. Это чем-то схоже с эффектом «черной кошки», увидев которую у многих появляются определенного рода ожидания будущего. Концентрируясь на чем-то, мы невольно «приближаемся к этому». Причем негативные ожидания и события запоминаются нашей психикой лучше позитивных, тем самым, в случае их совпадения, возникает та взаимосвязь, которая со временем переходит в очередной миф.