Дональд Трамп призвал страны ЕС забрать своих боевиков из Сирии

17.02.2019 09:46



Американский лидер Дональд Трамп выступил с посланием, обращенным к странам Европейского союза. В своей речи Трамп призвал страны ЕС, а в частности, Великобританию, Францию и Германию, забрать 800 своих боевиков, которые воевали на стороне запрещенной в России группировки "Исламское государство", и которые были захвачены на территории Сирии силами США. Трамп требует "начать что-то делать" и предать захваченных террористов суду в тех странах, гражданами которых они являются, пишет РИА Новости.