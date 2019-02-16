16.02.2019 09:05



В США введен режим чрезвычайного положения. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома. По его словам, президент Соединенных штатов Дональд Трамп подписал соответствующий документ в прошедшую пятницу. По словам Трампа, данное решение является абсолютно правильным, так как в стране сложилась серьезная ситуация с наплывом преступных групп и наркотиков. Также американский лидер пообещал подписать бюджет, что поможет избежать нового шатдауна, пишет газета Ведомости.