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Лавров резко ответил американским журналистам на вопрос об Асаде

17.02.2019 09:35
Лавров резко ответил американским журналистам на вопрос об Асаде

Глава МИД России Сергей Лавров, находясь на Мюнхенской конференции по безопасности, резко ответил на вопрос журналистов американского издания The Washington Post. Так, представитель издания поинтересовался, каким образом Россия собирается предотвращать будущие преступления президента Сирии Башара Асада. На что Лавров заявил, что журналисты все равно напишут то, что им нужно, поэтому на этот вопрос они могут ответить самостоятельно, пишет РБК.

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