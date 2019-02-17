Порошенко считает "историей успеха" ситуацию на Украине

17.02.2019 09:25



Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что та ситуация, которая в настоящее время сложилась на Украине - это "история успеха". Об этом украинский лидер заявил находясь на Мюнхенской конференции по безопасности в качестве одного из ее частников. По его словам, те реформы, которые властям страны удалось провести на Украине в условиях ведения военных действий, стали одними из самых глубоких и имеют самый широкий охват за всю историю страны, пишет газета Известия.