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Камеры МКС периодически фиксируют НЛО, иногда трансляции прерываются

16.02.2019 01:59
Камеры МКС периодически фиксируют НЛО, иногда трансляции прерываются

Камеры МКС часто фиксируют неизвестные объекты, пролетающие вблизи или поодаль от станции. Габариты этих объектов определить сложно по причине того, что расстояние до них неизвестно. Некоторые бортовые камеры передают данные в режиме реального времени и есть целый ряд любителей, которые их просматривают.

Отмечалось несколько случаев прерванных трансляций после попадания в объективы камер, пролетающих неопознанных объектов за бортом МКС. Реакция интернет-сообщества была весьма бурной после данных эпизодов.

Однако существует целый ряд ситуаций, когда запись не прерывалась. Один из таких случаев описывает известный уфолог Скотт Уоринг. Во время прямой трансляции с МКС в сентябре 2018 года он разглядел на кадрах неизвестный летающий объект. Светящийся НЛО медленно перемещался позади станции. Форма объекта представленного на кадрах не четкая. Однако исследователь решил, что «аппарат» был прямоугольной формы. По словам Уоринга, веб-камеры Международной космической станции в очередной раз зафиксировали корабль представителей внеземной цивилизации.

Свидетельство канадца Стефана Михалака о контакте с НЛО
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