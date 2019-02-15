Замглавы "Газпром межрегионгаз Махачкала" задержан по делу Арашукова

15.02.2019 16:57



Заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов задержан по делу сенатора Арашукова. Как сообщил собственный источник ТАСС в силовых структурах, задержание Багаутдинова произошло после того, как в его рабочем офисе и в доме были произведены обыски сотрудниками правоохранительных органов. В самое ближайшее время суд определит задержанному меру пресечения.