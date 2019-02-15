Владимиру Ковтуну присвоено звание Героя России

15.02.2019 16:36



Участнику боевых действий в Афганистане Владимиру Ковтуну вручили звание Героя России. Как заявили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин вручил Владимиру Ковтуну награду за мужество отвагу и героизм, которые он проявил выполняя опасные задания, сопряженные с риском для жизни и здоровья. Ковтун уже имеет два ордена Красной звезды. В настоящее время он уволен в запас в звании полковника, пишет ТАСС.