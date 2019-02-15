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Лукашенко заявил о непоколебимости суверенитета Белоруссии

15.02.2019 15:55
Лукашенко заявил о непоколебимости суверенитета Белоруссии

После проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что объединение двух государств не затронет суверенитет ни России ни Белоруссии. По его словам это вопрос даже не обсуждается на проходящих встречах. Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона готова идти в вопросах объединения настолько масштабно, насколько это будет делать российская сторона, пишет газета Известия.

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