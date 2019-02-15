Дональд Трамп планирует ввести ЧП, чтобы получить $8 млрд на строительство стены

15.02.2019 13:27



Дональд Трамп планирует получить восемь миллиардов долларов для возведения стены на южной границе США после того, как введет режим ЧП, сообщает Газета.ру со ссылкой на американские СМИ.

Напомним, что ранее глава США требовал, чтобы конгресс выделил на стену около шести миллиардов долларов, однако ему было отказано. В результате в США случился рекордный по продолжительности шатдаун.