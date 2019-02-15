США и Япония провели совместные учения спецназа

15.02.2019 11:07



На военном полигоне около города Такамацу (центр острова Хонсю) прошли совместные учения японского спецназа и морской пехоты США. Как сообщает ТАСС, участники мероприятия отработали «скрытную высадку воздушного десанта» и дальнейшее ведение боя в условиях города. В ходе учений был разыгран сценарий, во время которого был подавлен так называемый условный противник, захвативший позиции один их кварталов населенного пункта.