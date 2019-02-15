В МИД РФ ответили на угрозы Болтона о признании Гуаидо президентом Венесуэлы

15.02.2019 10:39



В российском МИДе прокомментировали заявление, сделанное советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, выступившего с угрозами «последствий» в отношении тех, кто не поддержит самопровозглашенного главу Венесуэлы Гуаидо. В своем фейсбуке официальный представитель министерства Мария Захарова процитировала заголовок в СМИ и тут же на него ответила: