В МИД РФ ответили на угрозы Болтона о признании Гуаидо президентом Венесуэлы
В российском МИДе прокомментировали заявление, сделанное советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, выступившего с угрозами «последствий» в отношении тех, кто не поддержит самопровозглашенного главу Венесуэлы Гуаидо. В своем фейсбуке официальный представитель министерства Мария Захарова процитировала заголовок в СМИ и тут же на него ответила:
«Болтон, пригрозил «последствиями» тем, кто будет «подрывать демократические институты Венесуэлы»». «Своим блокноту и ручке, что ли?» — задалась вопросом Захарова.
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