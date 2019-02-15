США угрожают тем, кто не признает Гуаидо главой Венесуэлы

15.02.2019 09:02



США выступили с угрозами в адрес тех, кто не захочет поддерживать самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо. Как передает РИА Новости, обращение соответствующего содержания в своем микроблоге Twitter разместил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Те, кто строит заговоры с Мадуро, чтобы разрушить демократические институты Венесуэлы, будут по-прежнему сталкиваться с последствиями», - говорится в сообщении.

Говоря о «последствиях», Болтон имел в виду санкции – меры, которые США всегда используют. Что касается Венесуэлы, то Вашингтон уже применил несколько санкций против действующего венесуэльского руководства.