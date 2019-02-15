США решили смягчить санкции против госбанков

15.02.2019 06:57



Согласно новой версии законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), которая была внесена на рассмотрение Сената 13 февраля текущего года, санкционные ограничения в отношении государственных банков России будут смягчены. Так, согласно новой версии документа, президент обязан вводить санкции не в отношении госбанков России, а только в отношении тех кредитных организаций, которые подозреваются в финансировании вмешательства в процесс выборов в других государствах. Также, сенаторы отмечают, что не верят в то, что российские госбанки занимались финансированием подобной деятельности, пишет РБК.