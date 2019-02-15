В России отзывают из обращения популярный препарат от кашля

15.02.2019 06:43



На официальном сайте Росздравнадзора появилась информация об отзыве из обращения популярного средства от кашля. Речь идет о французском препарате "Эреспал" компании "Лаборатория Сервье". По данным ведомства, в составе данного препарата содержится активное вещество фенспирид, которое, согласно новым исследованиям, может негативно влиять на сердечный ритм. И хотя данные исследования полностью не подтверждены, принято решение об изъятии препарата из обращения в качестве меры предосторожности, пишет ТАСС.