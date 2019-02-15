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Число жертв обрушения дома в Красноярске увеличилось до двух

15.02.2019 06:29
Число жертв обрушения дома в Красноярске увеличилось до двух

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю, во время обрушения части жилого дома, расположенного по адресу улица Кандагарская, дом 3, погибли два человека. Сотрудникам МЧС удалось спасти 12 человек, включая двух детей. По предварительной информации, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Также сообщается, что этот трехэтажный жилой дом, который был возведен в 2013 году, был построен незаконно, пишет РИА Новости.

В Красноярске после взрыва обрушился жилой дом
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