В Красноярске после взрыва обрушился жилой дом

14.02.2019 19:55



Угловая часть жилого трехэтажного дома обрушилась вследствии взрыва бытового газа, происшествие произошло в Красноярске на улице Кандагарская, сообщает «Lenta.ru». По сообщению представителей МЧС, в результате взрыва никто не пострадал, а всех жильцов, всего 12 человек, эвакуировали. По предварительной версии следствия, взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования, находившегося в квартире на втором этаже. Тем не менее человеческий фактор происшествия не исключают.