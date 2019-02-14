Греф пояснил, к чему приведет снижение комиссии за эквайринг

14.02.2019 23:54



Герман Греф, занимающий пост главы «Сбербанка», заявил о том, что снижение размера банковской комиссии за эквайринговое обслуживание вызовет несопоставимо более высокие расходы со стороны розничных предприятий, сообщает деловая газета «Взгляд». Все сопутствующие расходы «перелягут на плечи» торговых сетей и частных организаций и будут «стоить» гораздо больше, в сравнении с комиссией за эквайринг. Кроме того, в данном сценарии развития событий невозможно будет осуществлять полноценную техническую поддержку платежных систем, поскольку на это просто не останется денежных активов.